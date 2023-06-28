وفرة تموينية وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية بمشعر منى

أكدت وزارة التجارة وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، مبينة تصعيد أكثر من 72 مليون و 446 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

سلاسل إمداد تمويني

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل إمداد تمويني تحمل أكثر من 39 مليون و867 ألف عبوة مرطبات من ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليون و283 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 710 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليون و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

700 شاحنة

وصرحت “التجارة” لـــ 700 شاحنة نقل ترددي ساهمت في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، كما تواصل الفرق الرقابية للوزارة أداء مهامها في زيارة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج.

رقابة مستمرة

بالإضافة إلى متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في مشعر منى للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.