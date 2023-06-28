وفرة تموينية وأكثر من 72 مليون سلعة غذائية بمشعر منى

الكشافة جهود إنسانية مبذولة خدمة للحجاج سبب قلق جماهير الاتحاد من إمكانية رحيل العبود والبيشي إحباط تهريب 245 كجم من القات بجازان وسقوط مروج الإمفيتامين في المزاحمية كريم بنزيما يُهنئ الجماهير بحلول عيد الأضحى باللغة العربية إنقاذ 6 أشخاص سقطت مركبتهم بمنحدر وعر في الباحة حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف ارتفاع حالات الإجهاد الحراري للحجاج إلى 2000 حالة القبض على مواطن بحوزته 67,150 قرصًا من الإمفيتامين وأسلحة بالرياض منشأة الجمرات تسجل اليوم 43 درجة مئوية شركة الكهرباء: الذكاء الاصطناعي في المشاعر لتحسين الخدمات للحجاج
أكدت وزارة التجارة وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، مبينة تصعيد أكثر من 72 مليون و 446 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل إمداد تمويني تحمل أكثر من 39 مليون و867 ألف عبوة مرطبات من ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليون و283 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 710 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليون و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.
وصرحت “التجارة” لـــ 700 شاحنة نقل ترددي ساهمت في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، كما تواصل الفرق الرقابية للوزارة أداء مهامها في زيارة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج.
رقابة مستمرة
بالإضافة إلى متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في مشعر منى للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.