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25 مليون سوداني بحاجة لمساعدة إنسانية

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة أن حوالي 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية في السودان وأن 4 ملايين طفل وأمهات حوامل أو مرضعات يعانون من سوء تغذية حاد، في خضم الصراع الجاري بالبلاد.

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الوضع الإنساني

ووفقًا للمتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، فإن البرنامج يهدف إلى توفير الغذاء إلى ما لا يقل عن 9ر5 ملايين شخص على مدار الأشهر المقبلة، لكنه في حاجة ماسة إلى تمويل.

وأعربت الوكالة الأممية عن قلقها بشأن موسم الحصاد القادم. ويجب أن يبدأ موسم بذر الذرة الرفيعة في يونيو الجاري. والحبوب هي واحدة من أهم الزراعات التي تنمو في السودان. وبغض النظر على الصعوبات الناجمة عن الوضع الأمني، ترتفع أسعار البذور والأسمدة.

وذكرت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن القتال شرد حوالي 2ر2 مليون شخص، 528 ألفا منهم فروا إلى دول مجاورة. ووصل أكثر من 200 ألف إلى مصر و150 ألفًا إلى تشاد و110 آلاف إلى جنوب السودان.

أزمة السودان

ويبلغ عدد النازحين داخليا في السودان 7ر3 ملايين شخص حتى قبل اندلاع القتال الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل.

وكشفت أن مستشفى واحدًا فقط من كل خمس مستشفيات ووحدة طبية يعمل بكامل طاقته. ويحول القتال دون وصول الكوادر الطبية والمرضى إلى المستشفيات.

وتابعت منظمة الصحة العالمية أن نقص مياه الشرب النظيفة، وحصول الأفراد على المياه من الأنهار للشرب، يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض.

كما يخشى من ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك، بعد أن توقفت حملات القضاء على البعوض.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة السودانية، لقي 1073 شخصًا حتفهم في القتال حتى يوم 14 يونيو، وأصيب 11 ألفًا و704 أشخاص، لكن منظمة الصحة العالمية ترى أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بشكل كبير.

سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الأممية في السودان

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