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ضمن مبادرة حفاوة

وكالة الشوؤن النسائية تقدم الهدايا لقاصدات المسجد الحرام

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ مساءً
وكالة الشوؤن النسائية تقدم الهدايا لقاصدات المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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قدمت وكالة الشؤون النسائية، ممثلة بإدارة العمليات النسائية، الهدايا التذكارية لقاصدات بيت الله الحرام ضمن مبادرة حفاوة.

المعايدات والهدايا

وأوضحت مدير إدارة العمليات النسائية، عواطف بنت سعيد السهلي، بأن تقديم المعايدات والهدايا لقاصدات بيت الله العتيق وإدخال السرور على قلوبهن؛ يأتي ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

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ومن جانب آخر رفعت السهلي شكرها الجزيل وتقديرها لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لضيوف الرحمن بما يتوافق مع توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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