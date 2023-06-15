وكالة بيئية للأوروبيين: عليكم الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف

مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء بحضور ولي العهد.. حفل استقبال في باريس لـ179 دولة ضمن أعمال ملف إكسبو الرياض 2030 ترامب يوجه رسالة قاسية لشبكة سي إن إن الرفاعي: اللغة الإنجليزية تهدد ترشح قائمة مسلي آل معمر وإجادتها تشمل الرئيس والأعضاء البرهان: قوات الدعم السريع اغتالت والي غرب دارفور تخريج الدورة الرابعة من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان لقطات لـ 30 حوتًا قاتلًا قبالة ساحل كاليفورنيا شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية مقاتلات بريطانية تعترض طائرات روسية قرب أجواء إستونيا الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة، أنه يجب على أوروبا الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف.
وأفادت الوكالة، ومقرها كوبنهاجن، أمس الأربعاء، خلال تدشين منصة إلكترونية تعرض بصورة أوضح موجات الحرارة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والظواهر السابقة الأخرى، بأن التغير المناخي يجعل الطقس في أوروبا يصبح أكثر حدة.
وأشار خبراء الوكالة، إلى أن التوقعات المستقبلة متشائمة، وأضافوا أن التكيف مع التغير المناخي أمر مهم.
ومن المقرر أن توضح الوكالة في عرض على موقعها بعنوان “طقس الصيف الحاد يغير المناخ: هل أوروبا مستعدة” بصورة أكثر تفصيلًا كيف أن تزايد موجات الحر الشديدة تؤثر بصورة متزايدة على السكان والاقتصاديات والطبيعة في أوروبا.
ويصف الموقع موجات الحر الشديدة خلال فصول الصيف الماضية، وما يمكن توقعه في المستقبل وفقًا للتوقعات العلمية، وكيف يمكن للمنطقة أن تستعد للتعامل معها.