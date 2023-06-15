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التوقعات المستقبلة متشائمة

وكالة بيئية للأوروبيين: عليكم الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
وكالة بيئية للأوروبيين: عليكم الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة، أنه يجب على أوروبا الاستعداد لطقس غريب هذا الصيف.

أكثر حدة

وأفادت الوكالة، ومقرها كوبنهاجن، أمس الأربعاء، خلال تدشين منصة إلكترونية تعرض بصورة أوضح موجات الحرارة والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والظواهر السابقة الأخرى، بأن التغير المناخي يجعل الطقس في أوروبا يصبح أكثر حدة.

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وأشار خبراء الوكالة، إلى أن التوقعات المستقبلة متشائمة، وأضافوا أن التكيف مع التغير المناخي أمر مهم.

موجات الحر

ومن المقرر أن توضح الوكالة في عرض على موقعها بعنوان “طقس الصيف الحاد يغير المناخ: هل أوروبا مستعدة” بصورة أكثر تفصيلًا كيف أن تزايد موجات الحر الشديدة تؤثر بصورة متزايدة على السكان والاقتصاديات والطبيعة في أوروبا.

ويصف الموقع موجات الحر الشديدة خلال فصول الصيف الماضية، وما يمكن توقعه في المستقبل وفقًا للتوقعات العلمية، وكيف يمكن للمنطقة أن تستعد للتعامل معها.

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