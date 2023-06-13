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بعد الحديث عن اقتراب اللاعب من دوري روشن

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٣ مساءً
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف خورخي أنطون وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما الإيطالي، حقيقة تقدم نادي الهلال بعرض للاعب الأرجنتيني لتعويض صفقة مواطنه ليونيل ميسي.

اهتمام الهلال

وكانت بعض الأنباء أشارت إلى أن الهلال مهتم بضم ديبالا صاحب الـ30 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض صفقة ميسي الذي فضّل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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ونقل حساب الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر “تويتر” تصريحات وكيل ديبالا الذي قال: ” باولو لم يتحدث مع أحد، وأنا لم أستقبل أي عروض من أي ناد سعودي، أنا مسؤول عن الاستماع إلى العروض التي تأتي إلى اللاعب، اللاعب حاليًا في إجازة”.

الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما

باولو ديبالا في المونديال

جدير بالذكر أن باولو ديبالا نجح في الفوز بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في ديسمبر الماضي، كما خسر اللاعب نهائي الدوري الأوروبي موسم 2022/2023 لصالح فريق إشبيلية الإسباني.

ويلعب ديبالا مع نادي روما منذ عام 2022 قادمًا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث لعب مع اليوفي 5 سنوات، كما سبق له اللعب في صفوف نادي باليرمو الإيطالي.

ويسعى نادي الهلال لضم أقوى الصفقات وذلك من أجل المنافسة على دوري روشن ودوري أبطال آسيا ولقب كأس الملك في الموسم المقبل، حيث عانى الأزرق من الحرمان من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات بسبب قضية نجمه محمد كنو مع نادي النصر.

 

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