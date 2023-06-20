ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

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حققت شركة ولاء للتأمين التعاوني أرباحاً “قبل الزكاة” بقيمة 26.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بخسائر قبل الزكاة قدرها 15.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق يعود إلى التحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 88.22 مليون ريال بنسبة 15.44%.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف خدمات التأمين البالغة 7.05 مليون ريال بنسبة 2.01٪، وارتفاع المصاريف من عقود إعادة التأمين بمبلغ 19.39 مليون ريال بنسبة 6.95٪.
بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الأخرى بمبلغ 21.14 مليون ريال سعودي بنسبة 438.66%.
وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية “تاسي” على انخفاض بنسبة 0.8 % بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 11421 نقطة، وبتداولات بلغت 6.071 مليار ريال.
ووفقا لـ”تداول”، بلغت كمية الأسهم المتداولة 303.049 مليون سهم، وبقيمة سوقية 10.922 تريليون ريال.
وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسهم 188 شركة، من أصل 225 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسية.
وكانت أسهم شركات الموارد، والباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل، فيما كانت أسهم صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضا.
أنهى مؤشر السوق الموازية تعاملات أمس على تراجع بنسبة 2.8 % عند 28174 نقطة، وبتداولات بلغت 62.203 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.634 مليون سهم، بقيمة سوقية 70.290 مليار ريال.