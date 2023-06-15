وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله
أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فترة فهد بن نافل والتي استمرت لمدة 4 سنوات حينما كان رئيسًا لـ الهلال خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وغرد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” ابن نافل، رئيس رزه، يليق بـ الهلال والهلال يليق فيه، وقد علمنا التاريخ أن الأزرق عندما يغيب لأي سبب فإنه يعود في الموسم التالي بأمواج تسونامي مدمرة، هل تذكرون في 2019؟، وما بعدها خلونا نشوف وش بيصير بعدها بشهرين”.
وسبق لـ جماهير الهلال أن دشنت وسمًا عبر “تويتر” طالبت فيه فهد بن نافل بالترشح من أجل رئاسة النادي في الفترة المقبلة.
وردت جماهير الهلال على المرشح سعيد الشهراني بعد تصريحاته التي قال فيها: ” أريد أن أكون جزءًا من تاريخ الهلال وتحقيق النجاحات المذهلة التي يستحقها جماهيرنا الرائعة لذلك أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى”.
ووجهت الجماهير الشكر له لكنها طالبت بترشح ابن نافل كون الفريق الأزرق حقق معه بطولات وإنجازات أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022 لأول مرة في تاريخ النادي والأندية السعودية.
وكانت فترة مجلس إدارة ابن نافل انتهت بنهاية موسم 2022/2023.
رئيس رزه ..
يليق بالهلال والهلال يليق فيه ، وقد علمنا التاريخ ان الازرق عندما يغيب لاي سبب فأنه يعود في الموسم التالي بأمواج تسونامي مدمره .
هل تذكرون 2019 وما بعدها ؟ خلونا نشوف وش بيصير بعد شهرين 😎 pic.twitter.com/fp6PVUaT9i
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) June 15, 2023