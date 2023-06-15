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وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال
المواطن - فريق التحرير

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أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فترة فهد بن نافل والتي استمرت لمدة 4 سنوات حينما كان رئيسًا لـ الهلال خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وغرد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” ابن نافل، رئيس رزه، يليق بـ الهلال والهلال يليق فيه، وقد علمنا التاريخ أن الأزرق عندما يغيب لأي سبب فإنه يعود في الموسم التالي بأمواج تسونامي مدمرة، هل تذكرون في 2019؟، وما بعدها خلونا نشوف وش بيصير بعدها بشهرين”.

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وسبق لـ جماهير الهلال أن دشنت وسمًا عبر “تويتر” طالبت فيه فهد بن نافل بالترشح من أجل رئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وردت جماهير الهلال على المرشح سعيد الشهراني بعد تصريحاته التي قال فيها: ” أريد أن أكون جزءًا من تاريخ الهلال وتحقيق النجاحات المذهلة التي يستحقها جماهيرنا الرائعة لذلك أقدم ترشحي لرئاسة النادي للعمل على تحقيق التغيير وتوجيه الفريق نحو الأهداف الكبرى”.

إنجازات مجلس إدارة فهد بن نافل

ووجهت الجماهير الشكر له لكنها طالبت بترشح ابن نافل كون الفريق الأزرق حقق معه بطولات وإنجازات أبرزها الحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022 لأول مرة في تاريخ النادي والأندية السعودية.

وكانت فترة مجلس إدارة ابن نافل انتهت بنهاية موسم 2022/2023.

 

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