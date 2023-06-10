وليد عبدالهادي المنصور يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد

أعلن وليد عبدالهادي المنصور ترشحه اليوم السبت، لرئاسة نادي الاتحاد في الانتخابات التي ستُجرى في الفترة المقبلة، وذلك بعد نهاية فترة مجلس إدارة أنمار الحائلي.

سبب الترشح

وقال وليد عبدالهادي المنصور في مقطع فيديو متداول عبر “تويتر” : “أتقدم لرئاسة نادي الاتحاد بقدمه وعراقته وأهميته التاريخية والاجتماعية وثقله المالي والتجاري وتراثه الجماهيري والشعبي وتميزه الإعلاني والإعلامي”.

وبالأمس، كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، عن هوية من يدير نادي الاتحاد بعد نهاية فترة مجلس إدارة أنمار الحائلي عقب نهاية موسم 2022/ 2023.

هوية من يدير النادي

وقال النجار في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC: “حاليًّا من يقود النادي هو عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي في النادي وسوف يستمر خلال الفترة المقبلة، أما بالنسبة لمصير أنمار الحائلي فسوف يُحسم اليوم السبت سواء بالترشح من عدمه”.

وأضاف النجار: “أتمنى فوز الاتحاد بلقب كأس العالم للأندية في ظل الدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية، لا نرغب في التمثيل المشرف، بل نطمح للمنافسة والتتويج بالبطولات، من كان يتوقع أن ناديًا سعوديًّا يحصد الميدالية الفضية في مونديال الأندية وكان الهلال، الآن حان الوقت ليفوز فريق سعودي بلقب مونديال الأندية وأتمنى للاتحاد تحقيق ها الإنجاز”.

وفي يوم الأربعاء الماضي، كشف نادي الاتحاد عن 10 خطوات من أجل الترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية في الفترة المقبلة.

وللترشح يتم إتباع الآتي: ” الدخول عبر موقع وزارة الرياضة الرسمي، الخدمة الإلكترونية، الخدمات العامة، تقديم طلب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة، تعبئة بيانات مقدم الطلب ” رئيس القائمة”، إدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مقدم الطلب، النقر على علامة ” +” لإضافة مرشح من قبل ” رئيس القائمة” ، الاطلاع على الدليل الإرشادي واللائحة التنظيمية لمؤسسات أعضاء الأندية ويتم تنزيل نموذج استمارة طلب ليتم توقيعه، إدخال الحقول المطلوبة، إرفاق المرفقات المطلوبة للمرشح”.