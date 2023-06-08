وليد معاذ يسعى لتدعيم الأهلي في جولة لندن

يسعى النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وليد معاذ في لندن

وأكدت تقارير أن وليد معاذ سافر إلى لندن، من أجل حسم ملف تعاقد النادي الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

وعلق الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قائلًا: “الرئيس وليد معاذ سافر من أجل مفاوضة عدد من اللاعبين والمدربين وليس فقط اللاعب الجزائري رياض محرز، نسأل الله له التوفيق”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

الأهلي يفاوض محرز

وأكد المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي مهتم بإنهاء صفقة الجزائري رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشددًا على أن مانشستر سيتي لم يصل بعد لمرحلة التفكير في بيعه.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر” اليوم إلى أن مانشستر سيتي، سيطلب مبلغًا كبيرًا لبيع محرز، وذلك في حالة التفكير في الاستغناء عن خدمات، في ظل استمرار عقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2025.