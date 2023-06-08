Icon

كريم بنزيما يصل إلى ملعب الجوهرة Icon وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي Icon اصطياد قرش التهم سائحًا روسيًّا بالشواطئ المصرية Icon وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة Icon برنامج حفل كريم بنزيما في الجوهرة Icon ضبط 1559 مركبة مخالفة في السعودية Icon الغذاء والدواء تعاقب 24 صيدلية خالفت نظام توفر الأدوية Icon شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة Icon عبدالعزيز بن سلمان: الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق يعزز أمن الطاقة Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد العودة إلى دوري روشن

وليد معاذ يسعى لتدعيم الأهلي في جولة لندن

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
وليد معاذ يسعى لتدعيم الأهلي في جولة لندن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وليد معاذ في لندن

وأكدت تقارير أن وليد معاذ سافر إلى لندن، من أجل حسم ملف تعاقد النادي الأهلي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 6 مدن

وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 6 مدن

عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين

عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين

وليد معاذ
وليد معاذ – المصدر @ALAHLI_FC

وعلق الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قائلًا: “الرئيس وليد معاذ سافر من أجل مفاوضة عدد من اللاعبين والمدربين وليس فقط اللاعب الجزائري رياض محرز، نسأل الله له التوفيق”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

النادي الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يفاوض محرز

وأكد المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، أن النادي الأهلي مهتم بإنهاء صفقة الجزائري رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشددًا على أن مانشستر سيتي لم يصل بعد لمرحلة التفكير في بيعه.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه على “تويتر” اليوم إلى أن مانشستر سيتي، سيطلب مبلغًا كبيرًا لبيع محرز، وذلك في حالة التفكير في الاستغناء عن خدمات، في ظل استمرار عقده مع الفريق الأول لكرة القدم حتى صيف عام 2025.

رياض محرز
محرز – المصدر @Mahrez22

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي لنا
آخر الاخبار

برانكو: التواجد في مجموعة الأخضر اختبار قوي...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف
وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات مباشرة من قلب الحدث
السعودية اليوم

ريانة وعلي القرني يصعدان مركبة دراغون ولقطات...

السعودية اليوم
لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية لطلبة التعليم
السعودية اليوم

لليوم الثاني.. ريانة والقرني يجريان تجربة علمية...

السعودية اليوم
الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل انتهاء مبادرة الإعفاء
السعودية اليوم

الزكاة: سارعوا في تصحيح وضع منشأتكم قبل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في الجو
غرائب

حادث نادر للغاية.. عقرب يلدغ سيدة في...

غرائب