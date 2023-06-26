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ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات
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المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عرضت قناة ديسكفري الهندية لقطات لإعلان دعائي بشأن فيلم وثائقي عن المشروع السعودي الطموح “ذا لاين”، فيما أجرت القناة لقاءً خاصًّا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لقاء ولي العهد مع القناة الهندية

وبثت قناة “Discovery” الهندية، لقطات لفيلمها الوثائقي حول المشروع السعودي العملاق “ذا لاين”، والذي سيعرض مساء اليوم الاثنين، ويتضمن الفيلم لقاءً خاصًّا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين الكبار في المشروع الهندسي الأكثر شهرة عالميًّا.

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وتحدث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن المشروع الطموح، قائلًا: “لدينا مساحة كبيرة خالية، ونحتاج لمكان يسع أكثر من 10 مليون شخص، لذلك فكرنا بهذا المشروع”.

تصاميم مدينة ذا لاين

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحات سابقة عن تصاميم مدينة “ذا لاين” في “نيوم”، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

وذكر ولي العهد أن التصاميم الاستثنائية لـ”ذا لاين” توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، مضيفًا: “لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم”. وأشار إلى أن مدينة “ذا لاين” في نيوم تحتوي قطارًا فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.

تنفيذ فكرة البناء للأعلى

وتابع ولي العهد: “عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى في المدينة”، كما ستكون الأسطح الزجاجية عبارة عن مرايا عاكسة على جانبي “ذا لاين” بما يسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.

وبين الأمير محمد بن سلمان أن “ذا لاين” ستبنى وفقًا لأحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع، وستعمل “نيوم” على تصميم المدينة رقميًّا بأكملها، مضيفًا أنه ستتم الاستعانة بفريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميًّا.

وتأتي تصاميم مدينة “ذا لاين” انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

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