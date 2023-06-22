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خلال قمة ميثاق العالمية بباريس

ولي العهد في قمة باريس.. ابتسامة ثقة وفخامة قائد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
ولي العهد في قمة باريس.. ابتسامة ثقة وفخامة قائد
المواطن - فريق التحرير

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ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بابتسامة ثقة ممزوجة بفخامة القائد، خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ولي العهد وهو يتبادل الحديث مع الحاضرين في القمة .

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مشاركة قيادية لولي العهد

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ترأس وفد السعودية المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم الخميس في باريس.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فور وصوله لمقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27″، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

كما تأتي القمة، التي تعقد في قصر برونيار بباريس، في إطار العديد من الاستحقاقات الدولية التي تستمر حتى نهاية العام الجاري، ومن بينها قمة مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش وقمة سكرتير عام الأمم المتحدة بنيويورك حول أهداف التنمية المستدامة وكذلك قمة كوب 28 حول المناخ بدبي.

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