ولي العهد في قمة باريس.. ابتسامة ثقة وفخامة قائد

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ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بابتسامة ثقة ممزوجة بفخامة القائد، خلال ترؤسه وفد السعودية المشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” في باريس.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، ولي العهد وهو يتبادل الحديث مع الحاضرين في القمة .
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ترأس وفد السعودية المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم الخميس في باريس.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فور وصوله لمقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.