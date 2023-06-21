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ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
ولي العهد يبحث في باريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد مصدر رئاسي فرنسي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف يبحث مع الجانب الفرنسي خلال زيارته الحالية لباريس التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية.

وأفاد المصدر أن باريس تتطلع إلى التعاون مع الشركات السعودية في مجال التقنية الحديثة والصناعة.

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التعاون السعودي الفرنسي

يذكر أن السعودية وفرنسا تجمعهما علاقة صداقة تاريخية، عززها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، ما نتج عنها علاقات ترسخت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي العام 2018 قام ولي العهد بزيارة إلى فرنسا شهدت توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية. وفي ديسمبر 2021 استقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي، وخلال زيارة ماكرون أكد الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك.

علاقات صداقة

وبين السعودية وفرنسا علاقات صداقة ضاربة في عمق التاريخ، فمنذ ما قبل التوحيد، كان لفرنسا قنصلية لدى المملكة، والعلاقات بين البلدين لا تنحصر في مجال أو توجه، فهي عابرة لمجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع.

وقد عززت زيارات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العلاقات ورسختها أكثر، وفي هذ السياق، جاءت زيارته إلى فرنسا عام 2018 لإشراك فرنسا في البرامج والمشاريع التي تحملها رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.

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