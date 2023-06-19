ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030

تفقد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 في باريس، حسبما ذكر موفد قناة الإخبارية من باريس.

جولة تفقدية

وغادر ولي العهد بعد تفقده أجنحة المعرض، ضمن حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس.

معرض الرياض إكسبو 2030

ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.

ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.