ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا ولي العهد يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس وفاة حصان بعدما عض طفلاً بالأردن العثور على جثتي متسلقين فرنسيين بجبال الألب الإيطالية صلاة عيد الأضحى في جميع الجوامع ومصليات الأعياد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة زيدان ينهار باكيًا أمام أطفال مرضى السرطان السعودية ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها
تفقد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 في باريس، حسبما ذكر موفد قناة الإخبارية من باريس.
وغادر ولي العهد بعد تفقده أجنحة المعرض، ضمن حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس.
ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.
صور من حضور ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان لحفل استقبال المملكة الرسمي لترشح #الرياض لاستضافة #اكسبو_2030
#RiyadhExpo2030 #ولي_العهد_في_حفل_EXPO pic.twitter.com/cE9NCLo7wV
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 19, 2023
ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.
فيديو | بعد جولته التفقدية.. #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يغادر معرض ترشح #الرياض_إكسبو2030 #ولي_العهد_في_حفل_EXPO
#الإخبارية pic.twitter.com/NcJ1t9ny3l
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023