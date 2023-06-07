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محمد بن سلمان
لبحث أوجه التعاون في مختلف المجالات

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
المواطن - واس

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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أبرز الحضور

حضر الاجتماع صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي السيد ديريك شوليت مستشار السيد أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في المملكة السيد مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية السيد باربرا ليف، والسيد توم سوليفان نائب رئيس موظفي السيد أنتوني بلينكن.

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