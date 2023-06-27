ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن ارتياح المملكة لنجاح مساعي التهدئة القائمة في روسيا، وتمنيات المملكة لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق بالأمن والاستقرار.
من جهته أعرب فخامته عن الشكر لسمو ولي العهد على المشاعر النبيلة تجاه روسيا وشعبها.