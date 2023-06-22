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القمة تستهدف الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي

ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس
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المواطن - فريق التحرير

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ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم الخميس في باريس.

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ماكرون يرحب بولي العهد

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فور وصوله لمقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.

وتبادل  الأمير محمد بن سلمان أطراف الحديث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم في باريس.

أهداف قمة باريس

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27″، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

 

 

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