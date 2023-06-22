ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس

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ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم الخميس في باريس.
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فور وصوله لمقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.
وتبادل الأمير محمد بن سلمان أطراف الحديث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم في باريس.
وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27″، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.
فيديو | حديث جانبي بين #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمين عام الأمم المتحدة في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس#الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/hneQwWH6CK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة باريس#الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/6KanJCNNyv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس#الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/LTYSOIJZb7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس#الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/0YXTpR93KD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023
فيديو | الرئيس الفرنسي للأمير محمد بن سلمان: شكرا لقدومكم #ولي_العهد #الإخبارية#ولي_العهد_في_قمة_التحالف_المالي pic.twitter.com/no7HRquBe0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 22, 2023