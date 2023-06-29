الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. تمكين 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030 مدرب بايرن ميونخ السابق على رادار أهلي جدة ضبط مواطنين لترويجهما الإمفيتامين في عسير تأهيل 2000 مسعف لقوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في موسم الحج محمد بن سلمان : السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى بخدمة الحرمين وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر كايسيد يدين حرق القرآن بالسويد ويأسف لداعمي الفعلة النكراء لويس كاسترو يقترب من تدريب النصر الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم
يأتي استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لكبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من كافة الجهات، ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي ليُبارك لهم تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة في ظل اكتمال الخدمات من جميع الجهات خلال حج 1444هـ بإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-.
ويؤكد المراقبون، أن استقبال سمو ولي العهد -حفظه الله- للضيوف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف المباشر من سموه لتوفير التسهيلات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.
ويعكس برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 مدى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تيسير استضافة عدد أكبر من المسلمين لأداء النسك والزيارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم حيث يهدف البرنامج إلى تمكين 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030.
بث مباشر | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. #ولي_العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العامhttps://t.co/BmVhauQleH#ولي_العهد_يستقبل_ضيوف_الحج#الإخبارية https://t.co/4Kp3ZqRuqU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023
كذلك تمثل استقبالات القيادة الرشيدة للمسؤولين والضيوف في الأعياد والمناسبات وسيلة تواصل عريقة رسخها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، واستقبال ضيوف الحج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يأتي امتدادًا لهذا النهج الأصيل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.