مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية
يأتي استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لكبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من كافة الجهات، ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي ليُبارك لهم تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة في ظل اكتمال الخدمات من جميع الجهات خلال حج 1444هـ بإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-.
ويؤكد المراقبون، أن استقبال سمو ولي العهد -حفظه الله- للضيوف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف المباشر من سموه لتوفير التسهيلات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.
ويعكس برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 مدى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تيسير استضافة عدد أكبر من المسلمين لأداء النسك والزيارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم حيث يهدف البرنامج إلى تمكين 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030.
بث مباشر | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. #ولي_العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العامhttps://t.co/BmVhauQleH#ولي_العهد_يستقبل_ضيوف_الحج#الإخبارية https://t.co/4Kp3ZqRuqU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023
كذلك تمثل استقبالات القيادة الرشيدة للمسؤولين والضيوف في الأعياد والمناسبات وسيلة تواصل عريقة رسخها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، واستقبال ضيوف الحج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يأتي امتدادًا لهذا النهج الأصيل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.