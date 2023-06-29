Icon

مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية Icon النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا Icon ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن Icon السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء Icon بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر Icon الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى Icon السفير الأمريكي: نتواصل مع السلطات بالمملكة للتحقيق في حادث جدة وشكرًا للأمن السعودي Icon تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر ! Icon الرئيس السنغالي يزور المسجد النبوي Icon ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمكين 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030

ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
ولي العهد يستقبل ضيوف خادم الحرمين.. وسيلة تواصل عريقة رسّخها قادة السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يأتي استقبال سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- لكبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام من كافة الجهات، ومكاتب شؤون الحجاج وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي ليُبارك لهم تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة في ظل اكتمال الخدمات من جميع الجهات خلال حج 1444هـ بإشرافٍ مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-.

قد يهمّك أيضاً
السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي

السعودية في قائمة الدول الأعلى احتياطاً للنقد الأجنبي

مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة

مقتل موظف في مطار ابتلعه محرك طائرة

 

توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن

ويؤكد المراقبون، أن استقبال سمو ولي العهد -حفظه الله- للضيوف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف المباشر من سموه لتوفير التسهيلات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين.

 

 

تيسير أداء النسك والزيارة

ويعكس برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 مدى اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تيسير استضافة عدد أكبر من المسلمين لأداء النسك والزيارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم حيث يهدف البرنامج إلى تمكين 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030.

 

كذلك تمثل استقبالات القيادة الرشيدة للمسؤولين والضيوف في الأعياد والمناسبات وسيلة تواصل عريقة رسخها قادة هذه البلاد منذ تأسيسها، واستقبال ضيوف الحج في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يأتي امتدادًا لهذا النهج الأصيل ‏‏من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

        

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة