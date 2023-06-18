Icon

استعلام حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 68 Icon ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 Icon تشكيل مباراة كرواتيا وإسبانيا المتوقع Icon ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالجوف Icon جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال Icon خطوات حجز موعد البصمة البيومترية بالكويت عبر تطبيق سهل Icon كلية الحرم المكي تعلن موعد اختبارات القبول Icon 3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد Icon إحباط عمليتين لترويج الحشيش بمكة المكرمة والحدود الشمالية Icon مبتعث سعودي يحصد جائزة أفضل طبيب متدرب وباحث بجامعة نيويورك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة لاستضافة المعرض

ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
ولي العهد يشارك غدًا بباريس في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله – في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده غداً في باريس.

حضور ولي العهد

ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض – المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي – عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.

قد يهمّك أيضاً
1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد”

1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد”

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

شركة علم تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة “معرض الرياض إكسبو 2030“، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيداً للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.

ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرض يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.

المشاركون بحفل الاستقبال

وينقل المعرض زوّاره عبر رحلة افتراضية في الرياض عام 2030، تبدأ من الوصول إلى “مطار الملك سلمان الدولي”، ثم الانتقال عبر وسائل النقل الحديثة إلى جولة على أبرز معالم العاصمة ومشاريعها الكبرى كالمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، والقدية، وغيرها من المشاريع التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة حاليًا.

ويشارك في حفل الاستقبال وفد سعودي رفيع، من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي ومن كافة الدول الأعضاء في المكتب، وأعضاء المنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في فرنسا.

الجدير بالذكر أن معرض إكسبو 2030، يعد أحد المنصات العالمية الأكثر تأثيرًا، ويتنافس على تنظيمه إلى جانب مدينة الرياض (3 مدن) هي: روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم