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ولي العهد يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
ولي العهد يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس
المواطن - فريق التحرير

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وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قبل قليل، حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس، حسبما ذكر موفد قناة الإخبارية من باريس.

لحظة وصول ولي العهد

في السياق ذاته، رصدت قناة العربية، لحظة وصول موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمقر حفل ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 الرسمي في باريس.

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معرض الرياض إكسبو 2030

ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.

ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.

ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرضًا يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.

 

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