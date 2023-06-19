ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا ولي العهد يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس وفاة حصان بعدما عض طفلاً بالأردن العثور على جثتي متسلقين فرنسيين بجبال الألب الإيطالية صلاة عيد الأضحى في جميع الجوامع ومصليات الأعياد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة زيدان ينهار باكيًا أمام أطفال مرضى السرطان السعودية ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها
وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قبل قليل، حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس، حسبما ذكر موفد قناة الإخبارية من باريس.
في السياق ذاته، رصدت قناة العربية، لحظة وصول موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمقر حفل ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 الرسمي في باريس.
ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.
ويأتي هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، ويهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدًا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية التالي الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023م.
فيديو | ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يصل مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة #الرياض_إكسبو2030
#ولي_العهد_في_حفل_EXPO
#الإخبارية pic.twitter.com/2j45vHg26M
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023
ويشمل حفل الاستقبال، الذي تقيمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض معرضًا يعبّر عن العمق الحضاري والثقافي للمملكة وعاصمتها، ويبرز ثقلها السياسي والاقتصادي، وتميز موقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية المميزة التي تجعلها جاهزة لاحتضان أكبر الفعاليات والمناسبات العالمية، وما ستكون عليه من قدرات أكبر عند اكتمال المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها، والمقرر تدشينها قبل الموعد المحدد لانطلاق المعرض.
موفد #العربية: وصول موكب ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان لمقر حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح #الرياض لاستضافة #اكسبو_2030
#RiyadhExpo2030
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/tXEiW9e0ek
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 19, 2023