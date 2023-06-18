ولي العهد يعزي رئيسة وزراء إيطاليا في وفاة برلسكوني

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، في وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقينا نبأ وفاة رئيس مجلس الوزراء الأسبق للجمهورية الإيطالية السيد سيلفيو برلسكوني، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.