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ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
ولي العهد يلتقي الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في العاصمة الفرنسية باريس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديمتري كيركنتزس، وذلك خلال حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

ملف الاستضافة

وجرى خلال اللقاء استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

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حضور كريم

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

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