ويست هام يونايتد بطلًا لدوري المؤتمر الأوروبي

تُوج فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد الفوز قبل قليل على نادي فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويست هام ضد فيورنتينا

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الجزائري سعيد بن رحمة للفريق الإنجليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ63، ثم تعادل الإيطالي جياكومو بونافينتورا لفريق فيورنتينا في الدقيقة الـ67.

وفي الدقيقة الـ90 تلقى اللاعب الويلزي جارود بوين تمريرة مميزة من البرازيلي لوكاس باكيتا ليحرز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.