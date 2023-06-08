ويست هام يونايتد بطلًا لدوري المؤتمر الأوروبي

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تُوج فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد الفوز قبل قليل على نادي فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تقدم الجزائري سعيد بن رحمة للفريق الإنجليزي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ63، ثم تعادل الإيطالي جياكومو بونافينتورا لفريق فيورنتينا في الدقيقة الـ67.
وفي الدقيقة الـ90 تلقى اللاعب الويلزي جارود بوين تمريرة مميزة من البرازيلي لوكاس باكيتا ليحرز الهدف الثاني للفريق الإنجليزي.
جارود بوين يبصم على هدف "قاتل" في شباك فيورنتينا#دوري_المؤتمر_الاوروبي | #فيورنتينا_وست_هام #UECLfinal | #FiorentinaWestHam pic.twitter.com/eM3Agc1Btj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 7, 2023
جياكومو بونافنتورا يعادل الكفّة للفيولا من تسديدة خادعة داخل منطقة جزاء المطارق#دوري_المؤتمر_الاوروبي | #فيورنتينا_وست_هام #UECLfinal | #FiorentinaWestHam pic.twitter.com/vpSlB4Jwa8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 7, 2023
⚽️🇩🇿 الجزائري بن رحمة يمنح السعادة لجماهير وست هام#دوري_المؤتمر_الأوروبي | #فيورنتينا_وست_هام#UECLfinal | #beINFINAL pic.twitter.com/468SCWm4Fi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 7, 2023