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ويلفريد زاها يُناقش عرض الاتحاد

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
ويلفريد زاها يُناقش عرض الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي، الإيفواري ويلفريد زاها، العروض المقدمة إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن أبرزها نادي الاتحاد.

عروض أمام ويلفريد زاها

وينتهي عقد ويلفريد زاها صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستيال بالاس الإنجليزي نهاية الشهر الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.

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ولفت الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي فنربخشة التركي انضم إلى الأندية المهتمة بالتعاقد مع ويلفريد زاها.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر premierleague

وأوضح رودي جاليتي، أن مسؤولي فنربخشة يرون أن الطلبات المالية للاعب الإيفواري مرتفعة للغاية، ولكنهم مهتمون حتى الآن بضمه، مضيفًا: “زاها يناقش العديد من العروض كلاعب حر، ومن أبرزها عرض نادي الاتحاد“.

وخاض ويلفرد زاها 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس خلال منافسات الموسم المنصرم، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويلفريد زاها
زاها – المصدر thesun

الاتحاد يشارك بمونديال الأندية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليضمن المشاركة رسميًا في كأس العالم للأندية بالسعودية، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق في الموسم المقبل.

الاتحاد بطل دوري روشن
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

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