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لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي للبنك وتحقيقًا للشفافية

ياسر الحكمي متحدثًا رسميًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومديرًا للإعلام

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
ياسر الحكمي متحدثًا رسميًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومديرًا للإعلام
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرارًا يقضي بتعيين ياسر بن أحمد الحكمي متحدثًا رسميًا باسم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مهامه كمدير للعلاقات الإعلامية

تعزيز الأداء الإعلامي

تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي للبنك وتحقيقًا للشفافية مع كافة وسائل الإعلام والصحفيين، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي يعنى بها بنك المنشآت.

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خبرات متنوعة

ويمتلك الحكمي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية كمتحدث رسمي ومدير للإعلام.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ الموافق 16/02/2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 08/04/1444هـ الموافق 02/11/2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

 

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