ياسر الحكمي متحدثًا رسميًا لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومديرًا للإعلام

دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن 100 عام حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة 4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي الجماهير: نيمار مطلب هلالي مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور
أصدر الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرارًا يقضي بتعيين ياسر بن أحمد الحكمي متحدثًا رسميًا باسم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مهامه كمدير للعلاقات الإعلامية
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي للبنك وتحقيقًا للشفافية مع كافة وسائل الإعلام والصحفيين، كما أنها ستسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي يعنى بها بنك المنشآت.
ويمتلك الحكمي خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية كمتحدث رسمي ومدير للإعلام.
الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ الموافق 16/02/2021م، وصدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 08/04/1444هـ الموافق 02/11/2022م كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.