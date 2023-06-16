ياسر المسحل: سنعلن اسم المدرب الجديد للأخضر أول يوليو

أوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب السعودي سيكون في الأول من يوليو المقبل.

وقال المسحل في تصريحات لقناة العربية: “لا أريد التعجل في الإعلان عن الاسم الجديد لمدرب الأخضر، سيتم الإعلان عنه في الأول من يوليو لأننا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات”.

وأضاف المسحل: “لم أشعر بالحزن بسبب عدم قدوم ميسي للدوري السعودي، وهناك نجوم أفضل سيأتون للدوري السعودي؛ لأنه أصبح دوري جاذب للنجوم العالميين”.