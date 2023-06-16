ياسر المسحل: سنعلن اسم المدرب الجديد للأخضر أول يوليو

زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج الكشف عن 50 نوعًا من السرطان بفحص دم بسيط الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي
أوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الإعلان عن اسم المدرب الجديد للمنتخب السعودي سيكون في الأول من يوليو المقبل.
وقال المسحل في تصريحات لقناة العربية: “لا أريد التعجل في الإعلان عن الاسم الجديد لمدرب الأخضر، سيتم الإعلان عنه في الأول من يوليو لأننا في المرحلة الأخيرة من المفاوضات”.
وأضاف المسحل: “لم أشعر بالحزن بسبب عدم قدوم ميسي للدوري السعودي، وهناك نجوم أفضل سيأتون للدوري السعودي؛ لأنه أصبح دوري جاذب للنجوم العالميين”.
في تصريحات خاصة.. ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: اقتربنا من حسم المفاوضات مع مدرب #المنتخب_السعودي.. وبديل #ميسي مثله وأفضل #في_المرمى pic.twitter.com/HnLoJ19aTH
— العربية – في المرمى (@FilMarma) June 15, 2023