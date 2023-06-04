ياسين بونو على رادار الأهلي

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات
كشفت تقارير إعلامية عن عرض النادي الأهلي للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع عبر حسابه في “تويتر” : عرض أهلاوي كبير للحارس بونو، مفاوض الأهلي قدم عرضًا مغريًا للحارس الفائز بـ الدوري الأوروبي، اللاعب مطلوب في أندية أوروبية مما يصعب المهمة”.
وفي وقت سابق، كان موقع ” فوت ميركاتو” الفرنسي قال إن بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد دخلا في محادثات مع ممثلي الحارس المغربي من أجل ضمه، واللاعب مرحب بالعروض المقدمة له، نظرًا لرغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته.
وأضاف: “نادي إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات، وقد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدماته، خاصة أنه مرتبط بعقد حتى 2025”.
وتألق ياسين بونو مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في احتلاله المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.
ونال بونو إشادة كبيرة على مستواه في مونديال قطر 2022، ليحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وسط توقعات بصعوبة استمراره في صفوف إشبيلية.