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ياسين بونو على رادار الأهلي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
ياسين بونو على رادار الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن عرض النادي الأهلي للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع عبر حسابه في “تويتر” : عرض أهلاوي كبير للحارس بونو، مفاوض الأهلي قدم عرضًا مغريًا للحارس الفائز بـ الدوري الأوروبي، اللاعب مطلوب في أندية أوروبية مما يصعب المهمة”.

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ياسين بونو

وفي وقت سابق، كان موقع ” فوت ميركاتو” الفرنسي قال إن بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد دخلا في محادثات مع ممثلي الحارس المغربي من أجل ضمه، واللاعب مرحب بالعروض المقدمة له، نظرًا لرغبته في اتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته.

وأضاف: “نادي إشبيلية يبقى العائق الأكبر في طريق انتقال بونو لأحد الكبار، خاصة أنه الحارس الأساسي للفريق منذ سنوات، وقد يطلب الحصول على 30 مليون يورو نظير التخلي عن خدماته، خاصة أنه مرتبط بعقد حتى 2025”.

ياسين بونو حارس مرمى المغرب ونادي إشبيلية

تألق في مونديال قطر

وتألق ياسين بونو مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، وساهم في احتلاله المركز الرابع، في إنجاز غير مسبوق للمنتخبات العربية والإفريقية بالمونديال.

ونال بونو إشادة كبيرة على مستواه في مونديال قطر 2022، ليحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وسط توقعات بصعوبة استمراره في صفوف إشبيلية.

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