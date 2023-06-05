يزيد الحميد: الأندية ستتحول لشركات وملكية الصندوق ستكون 75%

طمأن نائب المحافظ في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يزيد الحميد جماهير أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، بعد الإعلان عن نقل ملكيتهم إلى الصندوق.

نقل ملكية الأندية إلى الصندوق

وأعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا.

يزيد الحميد يكشف التفاصيل

وعلق يزيد الحميد قائلًا: “يكمن دور الصندوق في هذا الاستثمار في هذه القطاعات الواعدة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار”.

وتابع: “القطاع الرياضي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية التي ركزت عليها استراتيجية الصندوق، ويعمل على تأسيس بنى تحتية رياضية كالقدية وغيرها”.

وواصل نائب المحافظ تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “ستتحول الأندية الأربعة لشركات منفصلة تحت نظام الشركة وستكون ملكية الصندوق بنسبة 75%”.

وأضاف يزيد الحميد: “وضع الصندوق أهدافًا طموحه أهمها الارتقاء في مختلف الرياضات والفئات السنية من خلال تطوير المرافق والبنى التحتية، مما سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية لشركات الأندية الأربعة”.

وأردف: “بقيادة ولي العهد نعد جماهير الأندية الأربعة بمستقبل نفخر به.. والصندوق مدرك لحجم هذه المسؤولية وأهميتها وتطلعات الجمهور الرياضي بشكل عام، وجماهير الأندية الأربعة بشكل خاص”.