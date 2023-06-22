يوفنتوس يودع دي ماريا: نتمنى لك الأفضل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

يوفنتوس يودع نجمه

وودع نادي يوفنتوس، دي ماريا في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وأعلن انفصاله رسميًا، بعد موسم واحد من الانضمام إلى صفوفه، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

ونشر نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجمه الأرجنتيني، وقال: “شكرًا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل”، ثم مقطع فيديو لأهم لقطاته مع الفريق خلال الموسم الماضي.

دي ماريا مع يوفنتوس

وكان دي ماريا صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك النجم الأرجنتيني في 40 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف، 4 منهم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، و4 ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني مؤخرًا بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، حيث تُشير التقارير إلى تلقيه أكثر من عرض.

وسبق أن لعب النجم الأرجنتيني مع بنفيكا لمدة 3 أعوام خلال الفترة من 2007 وحتى 2010، وخاض 121 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة.