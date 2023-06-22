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بعد موسم من الانضمام إليه

يوفنتوس يودع دي ماريا: نتمنى لك الأفضل

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
يوفنتوس يودع دي ماريا: نتمنى لك الأفضل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

يوفنتوس يودع نجمه

وودع نادي يوفنتوس، دي ماريا في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وأعلن انفصاله رسميًا، بعد موسم واحد من الانضمام إلى صفوفه، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

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ونشر نادي يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لنجمه الأرجنتيني، وقال: “شكرًا لك دي ماريا ونتمنى لك الأفضل”، ثم مقطع فيديو لأهم لقطاته مع الفريق خلال الموسم الماضي.

أنخيل دي ماريا
يوفنتوس يودع النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

دي ماريا مع يوفنتوس

وكان دي ماريا صاحب الـ35 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

دي ماريا مع يوفنتوس
النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

وشارك النجم الأرجنتيني في 40 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف، 4 منهم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، و4 ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني مؤخرًا بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا أو الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، حيث تُشير التقارير إلى تلقيه أكثر من عرض.

دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @Juventusfcar

وسبق أن لعب النجم الأرجنتيني مع بنفيكا لمدة 3 أعوام خلال الفترة من 2007 وحتى 2010، وخاض 121 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وقدم 28 تمريرة حاسمة.

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