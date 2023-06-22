يوفنتوس يُنافس الأندية السعودية على ضم توماس بارتي

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، الغاني توماس بارتي باهتمام أكثر من نادٍ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عروض أمام توماس بارتي

وأشار خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي استعلم أيضًا عن إمكانية ضم توماس بارتي، وذلك بعدما دخلت أندية سعودية في مفاوضات للتعاقد معه.

وأشار فابريزيو رومانو، إلى أن الأندية السعودية مستعدة لضم توماس بارتي مقابل 40 مليون يورو، سيتم دفعها على 3 دفعات، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن مع اللاعب الغاني.

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نادي يوفنتوس على علم بالعروض السعودية للاعب، وينتظر أيضًا حسم موقف لاعبه رابيو.

كما أشارت تقارير بالأمس، إلى أن نادي موناكو الفرنسي، يرغب هو الآخر في التعاقد مع النجم الغاني خلال الميركاتو الصيفي، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن.

بارتي مع آرسنال

وكان بارتي صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في 2020، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتد عقده حتى عام 2025، إلا أنه اقترب من مغادرة صفوفه هذا الصيف.

وشارك توماس بارتي في 40 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط.