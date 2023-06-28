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بلغت درجات الحرارة 48 درجة مئوية في الظل

يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة
المواطن - فريق التحرير

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كشف موقع “طقس العرب”، المتخصص بالمناخ، أن يوم عرفة هذا العام يعتبر الأطول منذ 33 عامًا، بمقدار 15 ساعة.

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وأوضح “طقس العرب”، وهو أكبر منصة وتطبيق لمتابعة توقعات الطقس والتطورات الجوية الميدانية في المملكة والمنطقة، أن طول يوم عرفة لن يتكرر إلا بعد 33 عامًا، أي في عام 1477 هجري وذلك بعد أن يبدأ موسم الحج دورته الجديدة ويحل في فصل الصيف من جديد.

دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة
دعوات وابتهالات الحجاج في آخر ساعة من يوم عرفة

وأشار “طقس العرب” إلى أن مشعر عرفات في مكة المكرمة سجل أمس الثلاثاء، أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، وبلغت درجات الحرارة 48 درجة مئوية في الظل.

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