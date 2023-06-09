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يبدأ الصيف فلكيًّا 21 يونيو الجاري

يونيو الشهر الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
يونيو الشهر الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة
المواطن - فريق التحرير

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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن السعودية دخلت أرصاديًّا في اليوم التاسع من فصل الصيف، لافتًا إلى أن أول أيام الصيف فلكيًّا سيبدأ يوم 21 يونيو الجاري.

وأوضح العقيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، أن معدلات درجات الحرارة تسير وفقًا لمعدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى تنويه المركز الوطني للأرصاد بارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة على معظم المناطق، ودرجة مئوية ونصف على مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة الرياض خاصة المناطق الجنوبية منها والمناطق الشرقية.

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وأضاف العقيل أن شهر يونيو يعد أكثر الشهور ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سبق أن تم تسجيل درجة حرارة 52 مئوية في جدة، وفي حفر الباطن عام 2007.

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