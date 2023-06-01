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في رفحاء والوجه ونجران

1.4 مليار ريال لربط وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في ثلاث مناطق

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
1.4 مليار ريال لربط وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في ثلاث مناطق
المواطن - واس

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاث مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أن المشاريع تضمنت تنفيذ مشروع ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي والذي أشتمل على إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) بطول 328 كيلومتراً يربط بين (القصيمة – رفحاء) وبقدرة 1650 ك.ف.أ ، وربطه بمحطة تحويل رفحاء الرئيسية.

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تعزيز موثوقية شبكة الكهرباء

وبينت أن المشروع الثاني يتمثل في ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ ، وبطول 210 كيلومترات، وسيحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء وكذلك يعتبر أحد خطوط الربط الإستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

وأضافت أن المشروع الثالث الإستراتيجي يتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير من خلال إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ وبطول 236.5 كيلومتراً، ويمتاز هذا المشروع بأنه سيوفر مصدر تغذية إضافي وتأمين التغذية لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ومنطقة نجران، موضحةً أنها تمتلك حالياً شبكة من خطوط النقل الكهربائي (الجهد العالي والفائق) تقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.

وأشارت الشركة السعودية للكهرباء، إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تعتبر من المشاريع الإستراتيجية التي نجحت فيها لتطوير المشاريع إحدى شركات السعودية للكهرباء في تنفيذها بوقت قياسي، مبينةً أنها ستحقق فوائد عديدة من أهمها ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة، والاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت السعودية للكهرباء، على أن هذه المشاريع الثلاثة تسهم بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود السائل وتقليل الانبعاثات الكربونية.

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  • الراقي

    الله بالخير

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