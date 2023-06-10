Icon

مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon لحظة القبض على 3 مروجين للمخدرات بتبوك Icon مايك بنس يشن هجومًا لاذعًا ضد ترامب بأول خطاب انتخابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

10 خطوات يكشفها الاتحاد للترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
10 خطوات يكشفها الاتحاد للترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف نادي الاتحاد عن 10 خطوات من أجل الترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية في الفترة المقبلة.

وللترشح سيتم عمل الآتي: ” الدخول عبر موقع وزارة الرياضة الرسمي، الخدمة الإلكترونية، الخدمات العامة، تقديم طلب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة، تعبئة بيانات مقدم الطلب ” رئيس القائمة”، إدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مقدم الطلب، النقر على علامة ” +” لإضافة مرشح من قبل ” رئيس القائمة” ، الاطلاع على الدليل الإرشادي واللائحة التنظيمية لمؤسسات أعضاء الأندية ويتم تنزيل نموذج استمارة طلب ليتم توقيعه، إدخال الحقول المطلوبة، إرفاق المرفقات المطلوبة للمرشح”.

قد يهمّك أيضاً
حاجة باكستانية عن مبادرة طريق مكة: كل شيء أصبح سهلًا

حاجة باكستانية عن مبادرة طريق مكة: كل شيء أصبح سهلًا

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

بيدرو إيمانويل يقترب من البقاء مع الخليج

خطوات الترشح

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم