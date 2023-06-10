10 خطوات يكشفها الاتحاد للترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية

كشف نادي الاتحاد عن 10 خطوات من أجل الترشح لانتخابات مؤسسته غير الربحية في الفترة المقبلة.

وللترشح سيتم عمل الآتي: ” الدخول عبر موقع وزارة الرياضة الرسمي، الخدمة الإلكترونية، الخدمات العامة، تقديم طلب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة، تعبئة بيانات مقدم الطلب ” رئيس القائمة”، إدخال رمز التحقق المرسل لهاتف مقدم الطلب، النقر على علامة ” +” لإضافة مرشح من قبل ” رئيس القائمة” ، الاطلاع على الدليل الإرشادي واللائحة التنظيمية لمؤسسات أعضاء الأندية ويتم تنزيل نموذج استمارة طلب ليتم توقيعه، إدخال الحقول المطلوبة، إرفاق المرفقات المطلوبة للمرشح”.