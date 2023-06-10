10 عمليات قسطرة قلبية للحجاج خلال 14 يومًا بالمدينة

تلقى أكثر من 7 آلاف حاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت الطبية والمراكز الصحية الموسمية بالمدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري ضمن الخدمات الشاملة التي هيئت للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

الرعاية الصحية

وتلقى 6216 حاجاً خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية, في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1002 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري, كما أجريت عملية قلب مفتوح واحدة, في حين استدعت الحالة الصحية لـ 10 حجاج من عدة جنسيات إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم توزعت بين 6 عمليات علاجية، و 3 تشخيصية وواحدة لمتابعة الحالة المرضية للحاج، وصلت جميعها عن طريق هيئة الهلال الأحمر السعودي, إضافة إلى 10 عمليات جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن, إلى جانب 6 جلسات لغسيل الكلى.

خدمة الحجاج

وتشكّل الخدمات الطبية إحدى أبرز الخدمات التي تحرص الحكومة الرشيدة على تهيئتها وفق أعلى معايير الجودة, وتوفيرها على مدار الساعة في كافة منافذ الوصول والمغادرة الجوية والبرية خلال موسم الحج, ودعمها بالكوادر الطبية, وتقديم خدمات التوعية والتثقيف والإرشاد الصحي الميداني للحجاج والزائرين ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة قبل وبعد أداء فريضة الحج.