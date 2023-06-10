10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال ذي الحجة

تلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين في مختلف المناطق، ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الأحد 29 ذي القعدة.

10 مراصد فلكية رسمية: ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية وهي: قد يهمّك أيضاً عملية إطلاق صاروخ فاشلة للفضاء تحرج أوروبا الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة وهو أشهر المراصد في السعودية ويقع مرصد جامعة المجمعة في حوطة سدير على طريق الملك خالد. وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية. مرصد تمير تم تأسيس هذا المرصد الفلكي عام 1436هـ، وذلك بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري. ويقع مرصد تمير في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. ويقع المرصد على ارتفاع 680 م من سطح البحر وعلي ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد. مرصد مكة : يعتبر من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له وذلك في عهد الملك المؤسس ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة. ويُعتبر برج الساعة ثالث أطول مبنى في العالم ويُعرف أيضًا باسم برج مكة وباسم أبراج البيت أيضًا، ويقع على بعد أمتار قليلة من المسجد الحرام. يبلغ ارتفاعه 601 متر (1,972 قدمًا)، بواقع 120 طابقًا فوق الأرض و 3 طوابق تحت الأرض ويحتوي على 96 مصعدًا. وهناك عدة مراصد أخرى سيتم فيها رصد هلال ذي الحجة لهذا العام بينها ما يلي: مرصد المدينة

مرصد الرياض

مرصد الظهران

مرصد القصيم

مرصد حائل

مرصد تبوك

مرصد شقراء

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

تحري هلال ذي الحجة

وجاء ذلك في بيان لـ المحكمة العليا فيما يلي نصه: ــ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،