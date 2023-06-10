10 مزادات لبيع وتصفية 66 عقارًا متنوعًا

أبل تكشف عن MacBook Air بسعر 1299 دولارًا خل تفاح مسمم يودي بحياة 8 أشخاص في روسيا تعزيز التكامل والتنسيق لخطة الحج بأحدث التقنيات هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 10 مزادات علنية، وذلك في الفترة ما بين 5 إلى 12 يونيو 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 66 عقاراً متنوعاً ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 11 منطقة ومدينة بالمملكة.
وتبدأ المزادات بـ عقارٍ في محافظة حقل في مزاد ثمار حقل الإلكتروني، و 3 عقارات بمحافظة دومة الجندل في مزاد نسائم الشمال الإلكتروني، و13 عقاراً في كل من حائل، عرعر، تبوك، سكاكا، من خلال مزاد الريان الإلكتروني، و 7 عقارات في منطقة مكة المكرمة من خلال مزادين تبدأ بمزاد الأنوار وجوهرة الغربية الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد ماسة القصيم الإلكتروني، و3 عقارات بمنطقة الشرقية في مزاد مسرّات الشرقية الإلكتروني، وعقارٍاً بالمدينة المنورة من خلال مزاد رؤى طيبة الإلكتروني، وأخيراً 35 عقاراً في محافظة جدة في مزاد الأصول الغربية الحضوري والإلكتروني.