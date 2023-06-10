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بعد الاهتمام بضمه لتدعيم خط الوسط

10 ملايين يورو تهدد انتقال بروزوفيتش إلى النصر

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
10 ملايين يورو تهدد انتقال بروزوفيتش إلى النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي النصر مهددة بالفشل.

وقال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” : ” حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.

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النصر لم يتفق مع بروزوفيتش

وأكد أونا أن الإنتر والنصر اتفقا على انضمام اللاعب لأصفر الرياض، لكن النادي لم يتفق حتى الآن مع النجم الكرواتي على الراتب السنوي.

ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

مارسيلو بروزوفيتش

وكان بروزوفيتش وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023 مع إنتر ميلان لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

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