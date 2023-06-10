السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية 10 ملايين يورو تهدد انتقال بروزوفيتش إلى النصر ضبط باكستاني يروج الشبو في جدة إعادة تهيئة وتنظيف مشعر منى استعدادًا لعودة الحجاج السعودية تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يشرف على راحة الحجاج في منى ريكيلمي: محظوظ للعب بجوار ميسي نساء مكة مؤنسات الحرم يؤدين العمرة في يوم الخليف جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم فولهام 63 حاجًا من مستفيدي جمعية بناء يقفون على صعيد عرفات
كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى نادي النصر مهددة بالفشل.
وقال الإعلامي الرياضي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” : ” حتى الآن النصر لم يتفق مع اللاعب الكرواتي، لاعب الإنتر يريد الحصول على 30 مليون يورو، بينما يريد النصر منحه 20 مليون يورو كراتب سنوي”.
وأكد أونا أن الإنتر والنصر اتفقا على انضمام اللاعب لأصفر الرياض، لكن النادي لم يتفق حتى الآن مع النجم الكرواتي على الراتب السنوي.
ويمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي حتى عام 2025، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة الإسباني الذي يسعى لضمه لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.
وكان بروزوفيتش وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023 مع إنتر ميلان لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.