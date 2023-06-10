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بعد تمسكه بالاستمرار الموسم المقبل

10 ملايين يورو تُعرقل رحيل كيليان مبابي

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
10 ملايين يورو تُعرقل رحيل كيليان مبابي
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، رغم إبداء رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف عام 2024.

سبب بقاء كيليان مبابي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الخميس: “كيليان مبابي سيحصل على 70 مليون يورو إذا رحل عن باريس سان جيرمان خلال صيف العام الجاري 2023″.

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كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

وأضافت: “هذا المبلغ يمثل بند مكافأة الولاء في عقد مبابي، ويتصاعد تدريجيًا إلى 80 مليون يورو إذا رحل في 2024 ثم 90 مليون يورو في 2025، إلا أنه أبلغ ناديه في خطاب رسمي، أنه لن يفعل البند الاختياري الخاص بالتمديد لموسم ثالث”.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كيليان مبابي صاحب الـ24 عامًا، أكد لإدارة باريس سان جيرمان، أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @PSG_English

سبب آخر للاستمرار

ومن جانبها، ذكرت شبكة RMC سبورت الفرنسية: “مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، لا يريد الرحيل أيضًا حتى لا تحذف سيرته من الفيلم الوثائقي لموسمه الأخير مع الفريق”.

وشهد الموسم المنقضي، تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري للمرة الـ11 في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية الفرنسية تتويجًا باللقب.

كما أشارت تقارير أيضًا إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي لسان جيرمان، تواصل هاتفيا مع كيليان مبابي في الساعات الأخيرة، لإقناعه بالاستمرار مع وعده بإبرام صفقات بارزة هذا الصيف، وبناء فريق قوي حوله.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @KMbappe

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