10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف

كشف نادي الاتحاد أمس الأربعاء عن موعد انطلاقة معسكره القادم استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

تفاصيل معسكر الاتحاد

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الكشف الطبي سيبدأ في الخامس من يوليو القادم، بينما يبدأ المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في الطائف.

علمًا بأن بداية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ستكون في السابع والعشرين من يوليو المقبل.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين، لتدعيم مركز الدفاع؛ وذلك تعويضًا لإصابة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي.

وقال الإعلامي الرياضي “فيصل الرقيبة” عبر حسابه في “تويتر”: إن العميد مهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ نجم الهلال السابق ومدافع نادي الوحدة الحالي.

ولعب عبدالله الحافظ من قبل في صفوف فريق الاتفاق وأونياو ليريا البرتغالي ولعب مع الهلال من الفترة من 2013 إلى 2020.