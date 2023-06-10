Icon

وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا Icon قائمة خالد العيسى النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية الأهلي Icon تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن Icon هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن Icon مفاجأة من إنتر ميلان تمنع انتقال بروزوفيتش إلى النصر Icon تراجع سعر الدولار بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي Icon 10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف Icon إقبال كبير على أسواق المواشي بجدة مع قرب عيد الأضحى Icon النصر يفكر في ضم متعب الحربي Icon الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على التنبؤ بآرائك السياسية من وجهك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا للموسم الجديد

10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ صباحاً
10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف نادي الاتحاد أمس الأربعاء عن موعد انطلاقة معسكره القادم استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

تفاصيل معسكر الاتحاد

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الكشف الطبي سيبدأ في الخامس من يوليو القادم، بينما يبدأ المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في الطائف.

قد يهمّك أيضاً
روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر

روسي: مباراة الاتحاد في السوبر السعودي أنهت مسيرتي مع النصر

خطيب المسجد الحرام: اغتنموا العشر الأوائل من ذي الحجة

خطيب المسجد الحرام: اغتنموا العشر الأوائل من ذي الحجة

علمًا بأن بداية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية ستكون في السابع والعشرين من يوليو المقبل.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد يفكر في ضم أحد نجوم نادي الهلال السابقين، لتدعيم مركز الدفاع؛ وذلك تعويضًا لإصابة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي.

وقال الإعلامي الرياضي “فيصل الرقيبة” عبر حسابه في “تويتر”: إن العميد مهتم بالتعاقد مع اللاعب عبدالله الحافظ نجم الهلال السابق ومدافع نادي الوحدة الحالي.

ولعب عبدالله الحافظ من قبل في صفوف فريق الاتفاق وأونياو ليريا البرتغالي ولعب مع الهلال من الفترة من 2013 إلى 2020.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم