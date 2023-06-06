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الهند تناشد السكان التوجه للمشارح والمستشفيات للتعرف عليها

100 جثة مجهولة جراء تصادم القطارات بالهند

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
100 جثة مجهولة جراء تصادم القطارات بالهند
المواطن - فريق التحرير

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دعت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، السكان للمساعدة في التعرف على أكثر من 100 جثة بالمستشفيات والمشارح بعد مقتل 275 شخصاً في أسوأ حادث تصادم قطارات تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين.

تفاصيل الحادث

من المعروف أن الحادث وقع يوم الجمعة حينما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع متوقف مما أدى إلى خروجه عن مساره واصطدامه بقطار ركاب بالاتجاه المعاكس بالقرب من منطقة بالاسور الواقعة في ولاية أوديشا شرق البلاد.

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وبعد جهود حثيثة لإنقاذ الناجين وإخلاء وإصلاح المسار استؤنفت حركة القطارات في هذا الجزء من المسار مساء يوم الأحد.

وأفاد مسؤول كبير بوزارة الصحة في ولاية أوديشا، بأنه حتى مساء أمس الاثنين، كانت هناك نحو 100 جثة مجهولة الهوية، وفقًا لوكالة رويترز.

مواصفات كل جثة

وأبلغ مسؤول كبير بالشرطة بأن هناك قائمة مفصلة بمواصفات كل جثة لكن يسمح أولاً للأقارب برؤية الصور المروعة للجثث ليتعرفوا على أحبائهم المفقودين.

وأوصى مجلس السكك الحديدية بأن يتولى المكتب المركزي للتحقيقات، وهو هيئة اتحادية، التحقيق في سبب الكارثة، فيما بدأ مفوض سلامة السكة الحديدية بالدائرة الجنوبية-الشرقية تحقيقاً منفصلاً أمس الاثنين.

وأفادت النتائج الأولية، بأن السبب وراء الحادث كان على الأرجح عطلاً فنيًا في نظام الإشارات.

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