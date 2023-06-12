1000 فرصة عمل بالباحة وسائل الإعلام الأمريكية ممنوعة من تصوير محاكمة ترامب رياح قوية تطيح بمظلة كبيرة تشبث بها أصحابها لتثبيتها ديلي ميل تنشر صور السائح الروسي ضحية هجوم سمكة القرش جهود أمنية على مدار الساعة لتحقيق أمن وراحة زوّار المسجد النبوي حاج تركي يزور مكة لأول مرة في حياته بعد انتظار 13 عامًا حكاية أول مهندسة سعودية تعمل في مجال النفط البيت الأبيض: العلاقات الصينية الأمريكية متوترة حاليًا تراجع أسعار النفط 4% لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
كشف مدير الاتصال المؤسسي في الكلية التقنية بالباحة، ضاوي الغامدي، عن توفير نحو 1100 فرصة عمل بمعرض التوظيف بالباحة، بمشاركة أكثر من 17 شركة في معرض التوظيف بالباحة.
وأضاف الغامدي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن المعرض يوفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية في المنطقة للخريجين، انطلاقًا من مبادرة فرصة عمل لكل خريج.
وأكمل، أن المعرض يوفر فرص العمل لخريجي الكليات التقنية للبنين والبنات، ويتزامن مع معرض التوظيف المقرر في المخواة، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات بين الإدارة العامة للتدريب التقني مع عدد من الشركات لتوفير فرص عمل وتوفير التدريب المنتهي بالتوظيف.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الجهات المختصة بدعم التوظف وتوطين الوظائف لتشمل شباب وشابات السعودية من خريجي الجامعات والمعاهد.
فيديو | مدير الاتصال المؤسسي في الكلية التقنية بالباحة: مشاركة أكثر من 17 شركة في معرض التوظيف بالباحة توفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية في المنطقة#الإخبارية pic.twitter.com/DxxcNz1Dkg
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 12, 2023