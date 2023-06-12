1000 فرصة عمل بالباحة

كشف مدير الاتصال المؤسسي في الكلية التقنية بالباحة، ضاوي الغامدي، عن توفير نحو 1100 فرصة عمل بمعرض التوظيف بالباحة، بمشاركة أكثر من 17 شركة في معرض التوظيف بالباحة.

1000 وظيفة

وأضاف الغامدي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن المعرض يوفر أكثر من 1000 فرصة وظيفية في المنطقة للخريجين، انطلاقًا من مبادرة فرصة عمل لكل خريج.

فرص تقنية

وأكمل، أن المعرض يوفر فرص العمل لخريجي الكليات التقنية للبنين والبنات، ويتزامن مع معرض التوظيف المقرر في المخواة، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقيات بين الإدارة العامة للتدريب التقني مع عدد من الشركات لتوفير فرص عمل وتوفير التدريب المنتهي بالتوظيف.

ويأتي ذلك ضمن مساعي الجهات المختصة بدعم التوظف وتوطين الوظائف لتشمل شباب وشابات السعودية من خريجي الجامعات والمعاهد.