1000 قتيل في الجنينة السودانية

تجاوز عدد القتلى في منطقة الجنينة السودانية 1000 شخص، وفقًا لحكومة إقليم دارفور السوداني.

اشتباكات عنيفة

من جانبه، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية.

وغرد غراندي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: هناك تقارير مروعة عن عنف جنسي تجاه النساء والفتيات. سيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان.

كان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة “العدل والمساواة” السودانية، قال أمس الأربعاء: إن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور خميس أبكر.

تأثير استمرار العنف على الأطفال

وفي ذات السياق، عبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانديب أوبراين عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور.

وأردف على “تويتر”: “بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك”.

وتابعت أن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.