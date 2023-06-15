Icon

مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال Icon 1000 قتيل في الجنينة السودانية Icon توقعات بسيول وبرد في العرضيات وميسان وأضم حتى مساء الغد Icon حميدتي: المبادرة السعودية الأمريكية قد تمهد الطريق لسلام دائم بالسودان Icon القتل تعزيراً لحارق القرهدي في سيارته بمكة المكرمة Icon زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين Icon فرق هندسية لمتابعة كفاءة الطرق والجسور بمكة المكرمة والمشاعر Icon استقبال أولى طلائع الحجاج بمنفذ الحديثة Icon نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا Icon ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فضلًا عن 100 قتيل بمخيمات النازحين

1000 قتيل في الجنينة السودانية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
1000 قتيل في الجنينة السودانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تجاوز عدد القتلى في منطقة الجنينة السودانية 1000 شخص، وفقًا لحكومة إقليم دارفور السوداني.

اشتباكات عنيفة

من جانبه، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية.

قد يهمّك أيضاً
سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية

سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية

خطيب المسجد الحرام يحذر الحجاج من المخالفات والحملات الوهمية

خطيب المسجد الحرام يحذر الحجاج من المخالفات والحملات الوهمية

وغرد غراندي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: هناك تقارير مروعة عن عنف جنسي تجاه النساء والفتيات. سيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان.

كان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة “العدل والمساواة” السودانية، قال أمس الأربعاء: إن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور خميس أبكر.

تأثير استمرار العنف على الأطفال

وفي ذات السياق، عبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانديب أوبراين عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور.

وأردف على “تويتر”: “بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك”.

وتابعت أن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم