مدرب وولفرهامبتون خارج حسابات الهلال 1000 قتيل في الجنينة السودانية توقعات بسيول وبرد في العرضيات وميسان وأضم حتى مساء الغد حميدتي: المبادرة السعودية الأمريكية قد تمهد الطريق لسلام دائم بالسودان القتل تعزيراً لحارق القرهدي في سيارته بمكة المكرمة زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل الفلبين فرق هندسية لمتابعة كفاءة الطرق والجسور بمكة المكرمة والمشاعر استقبال أولى طلائع الحجاج بمنفذ الحديثة نزاع على قطعة أرض ينتهي بمجزرة دامية في تركيا ارتفاع عدد المتعافين من الإدمان في السعودية بنسبة 55%
تجاوز عدد القتلى في منطقة الجنينة السودانية 1000 شخص، وفقًا لحكومة إقليم دارفور السوداني.
من جانبه، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن مقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة دارت بمخيمات النازحين وحولها في ولاية شمال دارفور السودانية.
وغرد غراندي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: هناك تقارير مروعة عن عنف جنسي تجاه النساء والفتيات. سيتفاقم الأمر ما لم تتفق أطراف النزاع على وضع نهاية للقتال الذي يدمر السودان.
كان حسن إبراهيم فضل، نائب أمين الإعلام في حركة “العدل والمساواة” السودانية، قال أمس الأربعاء: إن ميليشيات مسلحة قتلت والي غرب دارفور خميس أبكر.
وفي ذات السياق، عبرت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مانديب أوبراين عن قلقها البالغ بشأن تأثير استمرار العنف على الأطفال في دارفور.
وأردف على “تويتر”: “بعد شهرين من بدء الأزمة، أصبح مستقبل السودان على المحك”.
وتابعت أن منظمة اليونيسيف وشركاءها بحاجة إلى وصول آمن وغير مقيد إلى جميع المناطق التي بها أطفال في حاجة ماسة إلى المساعدة.