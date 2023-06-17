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يسترجعها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد”

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٥ مساءً
1000 قصيدة شعرية مختارة من عصر ما قبل الإسلام في مبادرة “خوالد”
المواطن - فريق التحرير

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أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مبادرة “خوالد” الشعرية، وهي منصة صوتية تستهدف تسجيل 1000 قصيدة مختارة من عصر ما قبل الإسلام؛ انسجامًا مع عام الشعر العربي الذي حددته وزارة الثقافة هذا العام 2023.

مبادرة “خوالد”

وتنطلق المبادرة من الركائز الإستراتيجية للمجمع الهادفة إلى إثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة، من خلال تعزيز حضور اللغة العربية، و إبراز مكانتها العلمية والثقافية والحضارية، فضلًا عن إنشاء منصة شعرية تعتني بإثراء المحتوى العربي في مجال الشعر العربي الفصيح، وتعزيز حضور القصيدة الشعرية وجعلها في متناول الجمهور العربي وغير العربي، وخصوصًا القصائد العربية من عصر ما قبل الإسلام؛ لإبراز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي في المملكة العربية السعودية، وتقريب العربية إلى الجمهور وتحبيبهم فيها، وتعميق مكانتها، ورفع الوعي بها بكونها جزءًا أصيلاً من هوية الإنسان العربي.

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وتتناول المبادرة الحقبة التي بدأت قبل الإسلام بـ 150 إلى 200 عام تقريبًا، وقد وضع المجمع بعض المعايير الموجهة للعمل على المبادرة في جميع مراحلها بدءًا من الاختيار والترجيح، والمراجعة والتنقيح، والضبط الكتابي والتصحيح، وانتهاًء بالإعداد للقراءة والتسجيل. ومن أبرز الضوابط المنظمة لهذا العمل: صحة نسبة القصيدة لقائلها، والتحقق من سلامتها من شبهة الوضع أو الانتحال، وسمو المعنى وسلامة المضمون، كما يقتصر الاختيار على القصائد التي لا تقل عن 10 أبيات، مع مراعاة التنوع في أسماء الشعراء والقصائد المختارة.

 

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