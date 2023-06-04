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1000 وظيفة بملتقى واعد التقني في الجوف

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
1000 وظيفة بملتقى واعد التقني في الجوف
المواطن - فريق التحرير

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طرح ملتقى واعد التقني بالجوف أكثر من 1000 وظيفة بمختلف التخصصات، عبر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، بمشاركة 40 جهة تمثل شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

أصبح الملتقى وجهة للباحثين عن العمل من الجنسين، حيث استقبل أكثر من ألفي زائر خلال أيام انعقاده بالمنطقة.

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من جانبه، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني في الجوف، أن الملتقى جاء بناءً على توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بن فهد الفهيد، والذي تزامن مع حملة التخرج الموحد بمنطقة الجوف، حيث يوفر الملتقى أكثر من ألف فرصة وظيفية.

فرص وظيفية

فيما أشار المشارك في التوظيف يوسف الحزيمي إلى أن شركته لديها خطط توسعية كبيرة لاستيعاب الطاقات الوطنية، وتعزيز الوظائف بالكفاءات الوطنية من خريجي المنطقة.

وأضاف المشارك في التوظيف ياسر الجرهدي أنه يشارك في الملتقى بتوفير 25 وظيفة لأبناء منطقة الجوف، حيث تم توقيع الاتفاقية مع مؤسسة التدريب التقني والمهني برعاية أمير الجوف.

الكوادر السعودية

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لعقد ملتقيات التوظيف للدفع بمخرجاتها من الكليات والمعاهد لسوق العمل وتحقيق الأهداف المشتركة لرفع نسبة العاملين في القطاع الخاص من السعوديين.

 

 

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