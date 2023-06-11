11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء الحج

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل نحو 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء موسم الحج.

الإصابة بالإجهاد الحراري

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم فقط (1721) أول أيام التشريق.

وأهابت وزارة الصحة بضيوف الرحمن والحجاج بأهمية الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دومًا، والإكثار من شرب الماء.

ونصحت الصحة الحجاج بما يلي:

– احذر التعرض المباشر لأشعة الشمس.

– احرص على شرب الماء بكميات كافية.

– التزم باصطحاب المظلة في كل مكان.