أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء الحج نظام رقمي متطور لـ الكشافة في خدمة الحجاج منشأة الجمرات تسجل اليوم 44 درجة مئوية جماهير الاتحاد تتمنى انضمام أكرم عفيف لكتيبة النمور توزيع 100 ألف مظلة وسجادة على ضيوف الرحمن بمشعر منى نجم بايرن ميونخ يقترب من باريس سان جيرمان تصعيد 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق حاج سوري: محبة السعوديين أحد مكاسب رحلة الحج شؤون الحرمين: حرق القرآن بالسويد خطوة سافرة ومستهجنة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل نحو 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء موسم الحج.
وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم فقط (1721) أول أيام التشريق.
وأهابت وزارة الصحة بضيوف الرحمن والحجاج بأهمية الابتعاد عن الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دومًا، والإكثار من شرب الماء.
– احذر التعرض المباشر لأشعة الشمس.
– احرص على شرب الماء بكميات كافية.
– التزم باصطحاب المظلة في كل مكان.
لـ #حج_بصحة ..
☑️احذر التعرض المباشر لأشعة الشمس.
☑️احرص على شرب الماء بكميات كافية.
☑️التزم باصطحاب المظلة في كل مكان.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/KF7v5YIaxS
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 29, 2023