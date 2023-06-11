11 وظيفة شاغرة لدى مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم الإعلام والمحتوى.

– أخصائي التطوير التنظيمي.

– رئيس قسم البنية التحتية.

– رئيس قسم رقمنة المطارات والابتكار.

– رئيس قسم التحقيق.

– رئيس قسم استراتيجية سلسلة التوريد.

– مدير تميز رأس المال البشري.

– مدير عام العقارات التجارية.

– رئيس قسم حوكمة الأمن السيبراني والامتثال.

– مدير مركز الدفاع عن الأمن السيبراني.

– رئيس قسم التعويضات والمزايا.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)