116 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات بالدائر صفقة الغولف السعودية لقنت بايدن درسًا لن ينساه طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة رفع عدد رحلات قطار الحرمين السريع لـ 126 رحلة يوميًا طيران الرياض تعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات المملكة توثق تعاونها مع المستثمرين الصينيين بشكل أكبر وأعمق أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء 10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (116) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:
– محلل أمن سيبراني
– مهندس ضمان جودة التطبيقات
– مدير قسم تطوير التطبيقات الأمنية
– محلل بيانات
– مصمم حلول
– مصمم جرافيك
– مهندس دعم
– خبير إدارة أمن النظام الرئيسي
– مدير نظام أول
– خبير إدارة البريد الكتروني
– خبير إدارة الهويات والصلاحيات
– مهندس شبكات
– مساعد إداري
– مدير مشروع
– مهندس حلول أول
– خبير حماية الوصول لأصول
– مهندس حلول
– خبير إدارة الدليل الحيوي
– مطور برمجيات
– استشاري قواعد بيانات
– مستشار تشغيل التطبيقات آي آي أس
– مستشار تشغيل التطبيقات
– مستشار حماية قواعد البيانات لنظام زد أو أس
– مهندس تطبيقات أول
– مستشار أعمال
– مهندس جودة أول
– مهندس نظم معلومات
– مستشار قواعد بيانات
– مدير مشروع أول
– مستشار أعمال أول
– مهندس تطبيقات
– مهندس بيانات
– مدير إدارة هندسة البيانات
– خبير التخزين أول
– أخصائي الأصول
– (وظائف أخرى)
– إدارة الأعمال
– علوم الكومبيوتر
– الموارد البشرية
– نظم المعلومات الإدارية
– التصميم الجرافيكي
– هندسة الحاسب
– الأنظمة
– نظم معلومات حاسب
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسوب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– هندسة الإلكترونيات
– هندسة الاتصالات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– تقنية معلومات
– نظم معلومات
– دعم فني
– حاسب آلي
– أمن سيبراني
– تشغيل حاسب
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا