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116 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
116 وظيفة شاغرة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح (116) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل أمن سيبراني
– مهندس ضمان جودة التطبيقات
– مدير قسم تطوير التطبيقات الأمنية
– محلل بيانات
– مصمم حلول
– مصمم جرافيك
– مهندس دعم
– خبير إدارة أمن النظام الرئيسي
– مدير نظام أول
– خبير إدارة البريد الكتروني
– خبير إدارة الهويات والصلاحيات
– مهندس شبكات
– مساعد إداري
– مدير مشروع
– مهندس حلول أول
– خبير حماية الوصول لأصول
– مهندس حلول
– خبير إدارة الدليل الحيوي
– مطور برمجيات
– استشاري قواعد بيانات
– مستشار تشغيل التطبيقات آي آي أس
– مستشار تشغيل التطبيقات
– مستشار حماية قواعد البيانات لنظام زد أو أس
– مهندس تطبيقات أول
– مستشار أعمال
– مهندس جودة أول
– مهندس نظم معلومات
– مستشار قواعد بيانات
– مدير مشروع أول
– مستشار أعمال أول
– مهندس تطبيقات
– مهندس بيانات
– مدير إدارة هندسة البيانات
– خبير التخزين أول
– أخصائي الأصول
– (وظائف أخرى)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– علوم الكومبيوتر
– الموارد البشرية
– نظم المعلومات الإدارية
– التصميم الجرافيكي
– هندسة الحاسب
– الأنظمة
– نظم معلومات حاسب
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسوب
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– هندسة الإلكترونيات
– هندسة الاتصالات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– تقنية معلومات
– نظم معلومات
– دعم فني
– حاسب آلي
– أمن سيبراني
– تشغيل حاسب

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– توفر المهارات المطلوبة والشهادات المهنية الموضحة في الوصف الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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