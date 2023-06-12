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أجريت وفق الأخلاقيات الطبية

12 عملية زراعة تنقذ حياة 11 مريضًا بالقصور العضوي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
12 عملية زراعة تنقذ حياة 11 مريضًا بالقصور العضوي
المواطن - واس

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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال هذا الأسبوع في الحصول على الموافقة على التبرع بالأعضاء من ثلاثة متوفين دماغيًا في كل من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، ومستشفى دلة بالرياض بالإضافة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف.

تفاصيل العمليات

وجرى إنقاذ حياة مواطنين يبلغان من العمر (49) و(50) عاماً مع مرض الفشل القلبي وذلك بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، كما تم إنقاذ حياة مواطنين آخرين يبلغان من العمر (49) و (64) مع القصور الكبدي النهائي بالإضافة إلى إجراء عملية زراعة رئتين لمواطن يبلغ من العمر (56) عاماً لإنقاذ حياته من مرض القصور الرئوي النهائي.

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وأجريت (6) عمليات زراعة كلى أنهت معاناة طفل يبلغ من العمر (6) أعوام مع مرض القصور الكلوي وذلك بإجراء عملية زراعة كلى له، وتم إنهاء معاناة مواطنة تبلغ من العمر (64) عاماً مع القصور الكلوي الحاد وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عملية زراعة كلية لها، وتم إجراء ثلاثة عمليات زراعة كلى لـ (3) مواطنين آخرين عانوا لسنوات مع مرض الفشل الكلوي بالإضافة إلى إجراء عمليتي زراعة كلى وزراعة بنكرياس لمواطن آخر يبلغ من العمر (39) عاماً وإنهاء معاناته التي استمرت لعدة أعوام مع مرض الفشل الكلوي ومرض السكري.

أخلاقيات طبية

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع حسب الأولويات الطبية للمرضى، وأن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المميز والمشترك بين جميع الجهات المعنية.

وفي الختام عبر الدكتور طلال القوفي عن عظيم امتنانه وتقديره لعوائل المتوفين الذين آثروا التبرع بأعضائهم وأن يهبوا حياة جديدة لهؤلاء المرضى داعياً الله سبحانه أن يجزيهم خير الجزاء .

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