12 مروجًا للمخدرات بتبوك في قبضة الأمن

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تمكنت شرطة منطقة تبوك من القبض على 12 مروجًا، اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، وضبط فيها 2,112 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و4.7 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الأفيون المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرات مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغًا ماليًا.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | شرطة منطقة تبوك تقبض على (12) مروجًا، اتخذوا (3) منازل أوكارًا لترويج المخدرات وتنفيذ عملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم فيها.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/fytpWCQecZ
— الأمن العام (@security_gov) June 12, 2023